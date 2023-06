Oposição diz que Governo não conseguiu diversificar e qualificar turismo

​O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) considerou hoje que o Governo não conseguiu implementar políticas para resolver os problemas do sector do turismo para diversificá-lo e torná-lo mais competitivo.

“Em 2016, quando o Governo assumiu funções, encontrou um país com quatro aeroportos internacionais que suportam todo o sector do turismo, portos que viabilizam todo o fornecimento dos hotéis, estradas de acesso, todo o planeamento das zonas turísticas especiais”, começou por apontar o deputado do PAICV Walter Évora, na sua intervenção inicial no debate no parlamento com o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, na primeira sessão plenária de Junho.

Segundo o representante do maior partido da oposição, eleito pelo círculo eleitoral da Boa Vista, segunda ilha mais turística do país, o actual Governo liderado por Ulisses Correia e Silva encontrou ainda uma forte carteira de investimentos privados no sector hoteleiro realizados e em curso, um fundo do turismo que já mobilizou muito dinheiro para serem investidos no sector.

“Sete anos depois, sob a liderança do actual ministro do Turismo e dos Transportes, o Governo não conseguiu qualificar o produto turístico, não conseguiu diversificar a oferta turística e diversificar os mercados emissores”, constatou o porta-voz do grupo parlamentar do PAICV.

Walter Évora apontou ainda deficiência a nível do saneamento básico e das infra-estruturas e equipamentos de saúde, dizendo ainda que o Governo não adoptou medidas de política para melhoria da condição de vida dos trabalhadores do sector do turismo, indicando que que continuam a auferir salários baixos em ilhas onde o custo de vida é muito elevado.

“Não se investiu no sector produtivo nacional para que pudesse ter capacidade de fornecer o sector do turismo e as poucas empresas nacionais que conseguem fornecer algum produto aos hotéis estão a passar por enormes dificuldades devido aos problemas das ligações marítimas”, continuou ainda o deputado nas suas críticas, apontando ainda “grandes deficiências” a nível das infra-estruturas rodoviárias de acesso as zonas turísticas.

Também constatou que o Governo não adoptou medidas para integrar o património natural e cultural na oferta turística, a que se adicionada uma “gritante falta de investimento” na requalificação urbana e uma “decadência” nas estruturas regionais de coordenação e de promoção do turismo.

“E a situação mais grave é seguramente a da SDTIBM [Sociedade de Desenvolvimento Turístico Integrado da Boa Vista e Maio], uma estrutura que anos que não consegue mobilizar nenhum investimento privado nem para Boa Vista nem para o Maio”, lamentou Évora, criticando ainda a gestão do Fundo do Turismo.

No que diz respeito aos transportes, sector intimamente ligado ao turismo, o deputado do PAICV constatou que é onde o Governo tem “maiores debilidades”.

“A situação dos transportes aéreos inter-ilhas pode ser resumida numa frase que foi dita pelo próprio Ministro do Turismo e dos Transportes, que disse: ‘Transportes aéreos não é para toda gente’”, citou Walter Évora.

A deputada da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), também oposição, Zilda Oliveira, também pediu ao Governo para melhorar a qualificação do turismo no arquipélago.

“A UCID considera que é essencial debater questões essenciais, nomeadamente sobre o tipo de turismo e de turistas queremos para o país, para cada ilha em função das suas potencialidades”, afirmou a deputada eleita por São Vicente da terceira força política no parlamento cabo-verdiano, considerando também ser “prioritário” ter ligações inter-ilhas com regularidade, previsibilidade, qualidade e custos acessíveis.