Primeiro-ministro inicia hoje visita de três dias à Alemanha com foco no sector marítimo

O primeiro-ministro inicia hoje uma visita de três dias a Kiel, Alemanha, tendo como foco o sector marítimo, incluindo a participação na “Semana de Kiel” e uma visita ao Instituto Helmholtz para Pesquisa Oceânica de Kiel (Geomar).

Ulisses Correia e Silva chega a Alemanha depois de dois dias em Genebra, Suíça, para, de entre outros, participar na 111ª Cimeira da Organização Internacional do Trabalho (OIT), encontrar-se com a secretária-geral da União Internacional das Telecomunicações (UIT), Doreen Bogdan-Martin, e compromissos com organismos e organizações internacionais da ONU, sediados na cidade, como a visita à Direcção-Geral da Organização Mundial do Comércio.

De acordo com informações do gabinete do primeiro-ministro facultadas à Inforpress, na visita que decorre de 16 a 19 de Junho, o primeiro-ministro, acompanhado do ministro do Mar, Abraão Vicente, terá também a oportunidade de visitar, em Kiel, a base naval, a estação central e diversos pontos históricos e instituições com potencial de cooperação com Cabo Verde.

“Destaca-se a visita ao Geomar, líder mundial em pesquisa marinha e parceiro de longa data do Instituto do Mar de Cabo Verde (IMAR). O primeiro-ministro conhecerá, no Geomar, as suas áreas de investigação, infra-estruturas e actividades nos domínios da tecnologia e da logística”, revelou o gabinete do primeiro-ministro.

Na “Semana de Kiel”, o primeiro-ministro estará presente na cerimónia de abertura da regata à vela, além de realizar várias visitas de cortesia e encontros com altas individualidades da cidade e do Estado, designadamente o presidente do Estado Federal de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, e o presidente da Câmara Municipal de Kiel.

De acordo com o Governo, nessa sua deslocação, Ulisses Correia e Silva tem na agenda momentos de encontro com a comunidade cabo-verdiana residente na Alemanha, incluindo estudantes.

A ligação entre Kiel e Cabo Verde vem de longa data, no domínio do ensino universitário, onde se acolheu, nos últimos 11 anos, mais de 30 estudantes de Cabo Verde que prosseguem os seus estudos em diversos domínios (gestão, engenharia civil, aviação, biotecnologia, informática, entre outros).

No regresso a Cabo Verde, o primeiro-ministro fará escala em Portugal para a assinatura de um memorando de entendimento sobre o Fundo Climático e Ambiental com o governo português, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.