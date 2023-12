CPA vai tornar Administração Pública mais eficiente, célere e transparente – Governo

O primeiro-ministro considerou hoje que o primeiro Código de Procedimento Administrativo (CPA) de Cabo Verde, apresentado hoje na Praia, é um instrumento “impulsionador” e “transformacional” no sentido de ter uma Administração Pública mais eficiente, célere e transparente.

Durante a sua intervenção na cerimónia de apresentação pública que decorreu esta manhã, na Assembleia Nacional, Ulisses Correia e Silva disse tratar-se de um marco “importante” aplicável à administração pública central e local, mas também na vida concreta das pessoas na sua relação com o Estado.

Para o chefe do Governo, o Código de Procedimento Administrativo é mais do que uma compilação de legislação dispersa, ou seja, é reforma transformacional que uniformiza procedimentos, para que a administração pública possa ter maior eficiência, celeridade, segurança jurídica interoperabilidade relacional, transparência, responsabilidade, prestação de contas e orientação para serviços aos cidadãos, empresas e organizações.

Entretanto reconheceu que a relação entre as pessoas e a administração pública tem sido difícil porque existem tantas leis dispersas, avulsas e às vezes contraditórias entre elas.

“Por isso o facto de se fazer este exercício por si obrigou a fazer a revisão de toda legislação existente, teve de ser adaptada, modernizada, alterada e novos expressivos foram introduzidos”, apontou o Chefe do Governo que disse ser um “grande ganho” ter este código que sintetiza todas as normas de relações e de procedimentos entre a administração e os cidadãos de Cabo Verde.

Segundo o governante, a reforma da administração pública através deste código traz também algumas medidas importantes como a transparência e prevenção da corrupção, define normas de uma forma muito clara na tramitação de processos administrativos, os seus órgãos e as competências de cada um.

Por outro lado, protege os cidadãos na sua relação com o Estado, garante princípios de justiça, equidade, possibilidade de impugnar as decisões administrativas que não lhe sejam favoráveis, uniformizar e padronizar as normas relativas aos actos administrativos, define, de forma clara, as regras e princípios a serem cumpridos pela administração contribuído assim para maior segurança e redução da arbitrariedade.

Outro elemento importante do código de procedimento administrativo que destacou é a redução do prazo para a tomada de decisões de 90 para 60 dias.

“Muita coisa vai ter que ser alterado e mudar: os hábitos instalados, a forma de trabalhar e de decidir tem de ser alterado para podermos conformar esses prazos que são razoáveis para que a administração decida bem sendo que é importante para cidadãos e para as empresas tendo em conta que muita da vida das empresas passa também pela sua relação com a administração”, referiu.

Segundo o primeiro-ministro, estas alterações serão complementadas com outras medidas que estão em curso e que serão implementadas em 2024, nomeadamente, o lançamento do portal de transparência, aprovação da lei da responsabilidade, do novo código de contencioso administrativo e do código de ética e conduta dos funcionários e agentes públicos para estabelecer padrões claros de comportamento.

A cerimónia de apresentação contou com a presença da ministra de Estado, da Defesa e Coesão Territorial, Janine Lélis, e da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira.