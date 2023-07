Vice-presidente da UCID disponível para liderar candidatura à Câmara Municipal do Sal nas autárquicas de 2024

O vice-presidente da UCID, Aldirley Gomes, manifestou hoje, no Sal, a sua disponibilidade para liderar uma candidatura à Câmara Municipal do Sal nas autárquicas de 2024.

O líder político local, que falava numa conferencia de imprensa convocada pelo partido para falar da situação da justiça no país, manifestou a sua disponibilidade e disse que já comunicou a sua pretensão à direcção do partido.

“Temos de descortinar o Poder Local e as potencialidades que encerra. Um Poder Local com capacidade para mobilizar as comunidades, os cidadãos numa visão colectiva de desenvolvimento, um poder de proximidade que valoriza a democracia e, pela via da inclusão e da transparência, possa garantir o envolvimento e a participação de todos os munícipes no processo de desenvolvimento local”, salientou.

Aldirley Gomes afirmou que a sua candidatura acredita na diversidade de pensamento e reconhece a sua condição como factor de desenvolvimento, pelo que acredita que “este é um desafio que só poderemos alcançar mediante uma mudança significativa, uma renovação total da nossa acção política, da nossa prática política”, salientou.

“Devemos assumir nas nossas mãos as mudanças que queremos ver realizadas. Apelamos a cada cidadão que o faça. Vamos renovar a nossa prática política, que hoje se encontra completamente desgastada, introduzindo novos actores políticos”, disse Aldirley Gomes.

Conforme o mesmo, é a política que gera todas as decisões de cunho governativo e estas decisões impactam e influenciam directamente a vida de todos.

Gomes quer, por isso, “oxigenar, renovar e, principalmente, colocar seriedade, ética e moral neste trabalho que é nobre e muito importante para toda a nação”, concluiu.