Nuías Silva disponível para recandidatura por São Filipe ou outro sítio que o PAICV decidir

O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva, disse estar disponível para candidatar-se para São Filipe ou para qualquer sítio e desafio que o PAICV venha a ter a nível local ou nacional.

“Estou disponível para o partido. É o PAICV que vai decidir e o Nuías é um servo ao serviço do partido, do município e do País”, disse o autarca, lembrando que as candidaturas são decididas pelo PAICV e que sendo ele um militante do PAICV está disposto para candidatar-se para qualquer sítio e aceitar qualquer desafio que o PAICV venha a ter a nível nacional e local.

Segundo o mesmo, a recandidatura do PAICV à câmara de São Filipe é certa com ele ou com qualquer outra pessoa

“Temos grandes obras para o próximo mandato. Tenho a confiança absoluta que São Filipe vai continuar como PAICV porque os ganhos são incomensuráveis e não podemos dar ao luxo de tentar retroceder”, disse, sublinhando que a experiência “foi positiva” e a “aposta foi ganha”.

Nuías Silva avançou ainda que o seu partido já tem um plano do que serão as promessas para o próximo mandato, destacando que neste momento a equipa está concentrada no cumprimento das promessas do actual mandato, observando que todas as promessas eleitorais estão em fase de execução ou em fase de contratação pública, assim como outras que não foram objecto de promessas.