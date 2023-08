O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, nomeou hoje o diplomata Ibraima Sano como novo embaixador do país em Cabo Verde.

O decreto presidencial nomeia Ibraima Sano “embaixador extraordinário e plenipotenciária da República da Guiné-Bissau na República de Cabo Verde”.

Ibraima Sano já foi embaixador da Guiné-Bissau na Argélia e no Senegal e vai substituir Basiliana Tavares, que representou o país nos últimos dois anos em Cabo Verde.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística vivem, em Cabo Verde, 4.300 cidadãos guineenses, que representam a maior comunidade estrangeira no país.