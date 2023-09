Cabo Verde vai ter cônsul honorária em New Jersey, EUA

​Cabo Verde vai reforçar a ligação aos Estados Unidos, onde tem uma forte comunidade da diáspora, com a entrada em funções de uma nova cônsul honorária em New Jersey, anunciou hoje o Governo.

A apresentação vai ser feita durante a visita que o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, realiza este mês aos Estados Unidos da América (EUA), a propósito da participação na 78.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

À margem da agenda oficial da ONU, a divulgar, “o primeiro-ministro vai reunir-se com a comunidade cabo-verdiana”, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

“Iremos anunciar o início de funções de uma cônsul honorária na zona de Nova Iorque, em New Jersey”, referiu o governante, sem adiantar mais detalhes, enquanto se aguardam tramitações junto das autoridades norte-americanas.

“Na reunião com a comunidade, também iremos falar das possibilidades de investimento cabo-verdiano e americano, em relação à nossa economia”, destacou.

Na deslocação aos EUA, os encontros do líder do Governo com as comunidades estendem-se também ao nordeste, a Boston, onde reside grande parte dos emigrantes.

Há 1,5 milhões de cabo-verdianos e descendentes a viver fora do arquipélago, que tem cerca de meio milhão de residentes.