​Presidente da República recebe Cumprimentos de Ano Novo

O Presidente da República, José Maria Neves recebe, a partir desta segunda-feira, 08, os cumprimentos de Ano Novo dos Órgãos de Soberania, do sistema judicial, dos partidos políticos com assento parlamentar, das autarquias locais, das instituições religiosas, das Forças Armadas, além do Corpo Diplomático acreditado no país.

Durante toda a semana, o Presidente da República estará, assim, a receber, no Palácio do Presidente da República, entidades das mais altas instituições do Estado, da vida política, religiosa e diplomática do país, que trarão os desejos de todo o colectivo que representam. Segundo nota da Presidência da República, o momento será, também, de partilha com o Mais Alto Magistrado da Nação das perspectivas das respectivas instituições para o novo ano. "Os actos de elevado simbolismo que marcam o arranque da agenda pública do Chefe de Estado neste novo ano, além de cumprirem a tradição, traduzem o quadro de normalidade institucional próprio de um Estado de Direito Democrático", aponta. Hoje, 08, o Chefe de Estado recebe os cumprimentos dos representantes do Parlamento e do Governo. Os cumprimentos de Ano Novo prosseguem durante toda semana, com os representantes do sector da Justiça, dos partidos políticos, dos municípios, das instituições religiosas, das Forças Armadas e do Corpo Diplomático.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.