PR, satisfeito com ganhos do país em 2023, desafia Governo a acelerar o passo em 2024

O Presidente da República (PR), José Maria Neves, expressou hoje a sua satisfação com os ganhos que Cabo Verde teve em 2023, mas desafiou o Governo a acelerar o passo para enfrentar e vencer os desafios em 2024.

Ao discursar na recepção dos cumprimentos de ano novo do Governo, no Palácio do Presidente do Presidente, o chefe de Estado cabo-verdiano salientou que ganhos conseguidos no ano findo são importantes para Cabo Verde e ajudam a projectar a imagem de um país com um Estado de direito democrático que funciona, um país empenhado em construir factores de competitividade e fazer com que todos os seus cidadãos vivam com dignidade.

“Em primeiro lugar, destaco o facto de o país ter conseguido um terceiro compacto do Millennium Challenge Account. Trata-se de um ganho, que resulta de um bom desempenho de Cabo Verde, em domínios que são essenciais para o nosso futuro. Refiro-me à boa governança, aos investimentos nas pessoas, à criação de condições para sermos uma economia muito mais competitiva, com um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável”, apontou.

José Maria Neves destacou também o facto de Cabo Verde poder conseguir o certificado de um país livre de paludismo, salientando que este ganho mostra o percurso do país, os investimentos feitos na área da saúde e o empenhamento de todas as autoridades e da sociedade civil nas ilhas e na diáspora, na construção de um sistema nacional de saúde que funciona.

O chefe de Estado referiu-se ainda ao facto de o ano de 2024 ter sido proclamado pelo Governo como o ano da saúde mental, salientando que é importante a mobilização de recursos de parcerias entre o sector público e o sector privado, para fazer face às doenças mentais em Cabo Verde, e assim contribuir para que o país tenha uma sociedade mais sã.

Continuando, realçou que o país entrou em 2024 com muitos desafios, desde logo os que resultam dos impactos das guerras e dos conflitos no plano internacional no tecido económico cabo-verdiano, e na diáspora cabo-verdiana. E perante os desafios defende que é preciso continuar a trabalhar.

“Temos de fazer tudo para acelerar o passo. Quem tem dificuldades de emprego, quem ainda vive na pobreza extrema, quem tem dificuldades de acesso a serviços de saúde, ou a serviços de transporte, ou a serviços de educação, tem pressa, e necessariamente temos de acelerar o passo para podermos fazer com que as pessoas consigam enfrentar, com muito mais sucesso, os problemas que ainda existem”, sustentou.

José Maria Neves desejou um bom ano e sucesso ao Governo salientando que o sucesso do Governo é o sucesso de Cabo Verde.

Por sua vez, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que discursou em primeiro lugar, disse que mesmo perante os grandes desafios há esperanças e novas expectativas, pelo que espera que 2024 seja um ano concretizador.

“Temos um contexto ainda muito difícil, um contexto externo que torna o ano muito exigente. Riscos, incertezas, as guerras que afectam as economias mundiais e a nossa economia. E em Cabo Verde estamos empenhados em continuar a fazer os bons combates, para sermos mais resilientes. Temos um forte compromisso com o aumento do emprego, a redução da pobreza, o crescimento económico, para podermos caminhar dentro deste contexto difícil”, indicou

O chefe do Governo disse ainda esperar “uma boa complementaridade de poderes” , designadamente do Governo, do Parlamento, da Presidência da República, para que juntos possam fazer com que o país possa atravessar esses momentos muitos exigentes.