Carlos Veiga afirma que princípios e valores do MpD são a melhor “bússola” para o progresso de Cabo Verde

O primeiro presidente do Movimento para Democracia (MpD), Carlos Veiga, afirmou hoje, na Cidade da Praia, que os princípios e valores deste partido são a melhor “bússola” para que Cabo Verde encontre o progresso.

A afirmação foi feita em declarações à imprensa, antes de participar, na qualidade de orador, na Jornada Aberta sobre o Dia 13 de Janeiro – Dia da Liberdade e Democracia- promovida pelo grupo parlamentar do MpD, sob lema: “Princípios e Valores do MpD: Actualidade, resultados e diferenciação dos adversários”.

“Os princípios e valores do MpD continuam actuais e tiveram resultados expressos numa certa revolução pacífica que foi feita durante esses anos e que é reconhecida até hoje”, notou a antigo primeiro-ministro de Cabo Verde

Para Carlos Veiga, são esses princípios e valores que definem o que é MpD e que , por isso, devem continuar a ser cultivados, porque já provaram que correspondem a uma realidade política , social e económica e com soluções para o país.

Questionado sobre que recordações traz do primeiro 13 de Janeiro disse que foi uma experiência “fantástica” que até hoje os anos 90 são reconhecidos por serem de profundas reformas que levaram Cabo Verde a um nível de credibilidade internacional.

“Considero-me um privilegiado por ter vivido esse tempo (…) mas não tenho saudade porque o mundo evolui e as gerações vão se sucedendo. Agora é o tempo da nova geração. Nós fizemos a nossa parte. A nossa geração entregou um legado enriquecido às novas gerações”, concluiu

A abertura da Jornada Aberta do MpD, alusiva ao 13 de Janeiro- Dia da Liberdade e Democracia – foi presidida pelo vice-presidente do partido, Luís Filipe Tavares e o encerramento a cargo de Paulo Veiga, presidente do grupo parlamentar.

O 13 de Janeiro é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias, após 15 anos em regime de partido único.

As primeiras eleições multipartidárias no arquipélago foram ganhas pelo MpD, partido que regressou em 2016 ao poder após 15 anos na oposição e ao qual a data está mais associada.