​Deputados do PAICV alertam para desemprego no Planalto Leste

Os deputados do PAICV, eleitos por Santo Antão, alertaram, sexta-feira, 15, para o problema do desemprego em “quase todas as localidades” do Planalto Leste.

No quadro de uma visita de quatro dias a Santo Antão, os deputados Albertino Mota e Rosa Rocha estiveram nas zonas de Corda, Lagoa, Água das Caldeiras, Espongeiro e Pico da Cruz, onde dizem ter constatado que “a falta de emprego constitui uma inquietação”. 0s deputados avançaram à Inforpress que nas zonas de Corda, Lagoa, Água das Caldeiras, Espongeiro e Pico da Cruz o quadro é o mesmo, ou seja, há falta de emprego público, com excepção de Pico da Cruz, onde há duas frentes de trabalho na recuperação de caminhos vicinais. Em todas as localidades, os parlamentares ouviram ainda queixas de falta de água para consumo doméstico, sendo que Pico da Cruz enfrenta a situação “mais crítica”. Os parlamentares do PAICV alertaram para a saída dos jovens de Santo Antão para outras ilhas e dizem ter constatado que “muitas famílias” no Planalto Leste não estão a beneficiar dos apoios e como rendimento social de inclusão e pensão social. "Casos gritantes que põem a nu as assimetrias e injustiças sociais", concluíram. A visita dos eleitos do PAICV a Santo Antão, iniciada na quinta-feira, 14, e com duração de quatro dias, tem como propósito contactar as populações e inteirar-se do andamento dos investimentos públicos nesta ilha.

