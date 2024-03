​Parlamentares do PAICV avaliam andamento de projectos em Santo Antão

Os deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV,) manifestaram, esta sexta-feira, a sua preocupação com a situação dos investimentos públicos nesta ilha que vem se “arrastando” ao longo dos últimos anos.

Através de uma nota enviada à Inforpress, os parlamentares do PAICV, no âmbito de uma visita a Santo Antão, iniciada sexta-feira, dizem pretender fazer o ponto de situação desses projectos, que vem se arrastando ao longo dos últimos anos, designadamente projectos ligados à requalificação das estradas.

Conforme a mesma fonte, os eleitos nacionais do PAICV deslocam-se à localidade de Fontainhas, à estrada de Figueiral/João Afonso, na Ribeira Grande, e às obras do troço de estrada para Lombo Comprido e no leito da ribeira na entrada de Janela, no município do Paul.

Contactar as forças vivas da ilha e ouvir as preocupações das populações no Planalto Leste e em outras localidades da ilha constituem ainda o propósito da visita, que se prolonga até ao dia 17 de Março.

Recentemente, os eleitos do PAICV pelo círculo eleitoral de Santo Antão, de visita ao município do Porto Novo, manifestaram a sua preocupação face à demora no arranque das obras de requalificação das estradas de acesso à Ribeira Fria e à Ribeira dos Bodes e do centro de saúde da Ribeira das Patas.