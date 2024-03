MpD quer manter câmaras municipais e conquistar outras nas próximas autárquicas

O Movimento para a Democracia (MpD) reuniu sábado, na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, a sua Direcção Nacional, que se debruçou sobre a preparação das eleições autárquicas 2024 e sobre a situação política nacional.

O porta-voz da Direcção Nacional do MpD, Alberto Nunes, disse à imprensa que “pela primeira vez” o partido está a preparar estas eleições com “muita antecedência”, tendo como o propósito “manter as 14 câmaras conquistadas em 2020 e conquistar novas câmaras nas eleições” que se avizinham.

“O histórico da governação local mostra que o MpD tem sido o maior partido autárquico em Cabo Verde e conseguiu dar respostas aos anseios dos cabo-verdianos. Basta ver que os municípios governados pelos autarcas deste partido apresentam melhores resultados”, avançou Alberto Nunes.

Para o porta-voz da Direcção Nacional do MpD, este partido está “engajado para manter as câmaras” que tem nesta altura e “conquistar mais câmaras” nas próximas autarquias, que devem acontecer no último trimestre deste ano.

Uma vasta delegação do MpD, encabeçada pelo seu presidente, Ulisses Correia e Silva, e integrada pelos dirigentes nacionais e regionais deslocou-se na sexta-feira, 15, a Santo Antão para o acto central das comemorações dos 34 anos de fundação do partido.

Também o grupo parlamentar do MpD esteve nos últimos três dias em jornadas descentralizadas na ilha de Santo Antão.