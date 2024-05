Ministro diz que Governo vai continuar a apostar na estabilização dos sectores do turismo e transportes

O ministro do Turismo e Transportes assegurou hoje que o Governo vai continuar a apostar na estabilização do sector dos transportes, reiterando que a perspectiva de atingir a marca de um 1,200 milhões turistas ainda este ano.

Carlos Santos falava no discurso de abertura da primeira sessão ordinário do mês de Maio, salientando que se está perante dois sectores interdependentes, fundamentais para a economia de um país desprovida de recursos, e que, conjuntamente, são responsáveis por aproximadamente 35 a 40 % do Produto Interno Bruto (PIB) e mais 30 % de empregos existentes no país.

Segundo o ministro, no sector do turismo o país atingiu, em 2023, a marca de um milhão de turistas, mas a perspectiva é antecipar a meta de 2026, ou seja, atingir 1,200 milhões de turistas, em 2024, permitindo ultrapassar o objectivos do Governo.

Assegurou que, contrariamente ao que aponta a oposição, o sector “está bem e de boa saúde” e que um programa está a ser implementado em todas as ilhas em busca de um turismo “mais sustentável e inclusivo”.

Carlos Santos enfatizou as medidas e políticas adoptadas na área dos transportes, elencando casos como aprovação do decreto-lei que define o regime de fixação e actualização das tarifas do transporte regular doméstico de passageiro e aprovação do decreto lei que regula as bases de conceição de serviço público aéreo de cargas e passageiros.

O Governo tem em curso, avançou, a regulação do quadro regulamentar da aviação civil, cujo estudo e diagnóstico foi concluído por uma empresa americana e que deverá, adiantou, dar origem às alterações legislativas para simplificar o quadro.

Tem em execução também, concretizou, a elaboração de cartas de políticas e transporte, assim como um estudo de actualização da criação de zona económica especial do aeroporto da ilha do Sal.

Atribuição da concessão do serviço público aeroportuário ao grupo Vinci Airports e o plano de estabilização e retoma, que prevê a aquisição de mais uma aeronave, tendo em vista a reposição das rotas tradicionais dos TACV para EUA e Brasil, são outras apostas no sector.

Carlos Santos fez referência à introdução, a partir de Outubro, de voos low-cost da operadora Easyjet, configurando, sublinhou, “importante contribuição” para a diversificação do turismo para os estudantes, comerciantes e artistas.

Segundo o governante, esses voos possibilitam “oportunidades de crescimento” e inauguram uma “nova era” nos transportes, realçando que se iniciou as obras no aeroporto do Sal e, para breve, serão iniciadas também na Praia, São Vicente e São Nicolau.