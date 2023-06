Debate com ministro do Turismo e Transportes marca primeira sessão plenária de Junho

O debate com o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, marcará a primeira sessão plenária deste mês, que arranca esta quarta-feira, 07 de Junho, na Assembleia Nacional.

De acordo com a agenda parlamentar, o debate com Carlos Santos foi solicitado pela bancada parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, poder).

A sessão vai ser ainda marcada por interpelação ao Governo com perguntas dos deputados e aprovação de propostas de lei.

Das propostas de lei, a serem discutidas na generalidade e na especialidade, destaque para a que estabelece as bases do orçamento municipal e a que concede autorização legislativa ao Governo para aprovar o primeiro Código do Procedimento Administrativo Cabo-verdiano.

Esta primeira sessão parlamentar deste mês termina na sexta-feira, 09 de Junho.