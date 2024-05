Primeiro-Ministro participa na 4.ª conferência dos SIDS em Antígua e Barbuda

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva participa na 4.ª Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS4), que se realizará na Universidade Americana de Antígua, em Antígua e Barbuda, de 27 a 30 de Maio.

“Farei a minha intervenção no dia 27 de Maio, defendendo uma abordagem diferenciada para os SIDS, tendo em conta a grande vulnerabilidade de Cabo Verde aos choques externos económicos e ambientais, bem como a sua forte dependência do turismo, um sector fortemente afectado pela crise da COVID-19”, escreveu o Chefe do Governo na sua página do Facebook.

Os líderes dos SIDS reunir-se-ão com o intuito principal de avaliar a capacidade dos SIDS de alcançar o desenvolvimento sustentável, incluindo a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e de adoptar o novo Plano de Acção para o desenvolvimento dos SIDS para a próxima década.

A conferência, organizada por Antígua e Barbuda, contou com três reuniões preparatórias regionais e uma Inter-regional, esta última realizada na cidade da Praia, de 30 de Agosto a 1 de Setembro de 2023.

O Primeiro-ministro escreveu ainda que a Conferência de quatro dias focar-se-á em apresentar iniciativas específicas e resultados concretos para enfrentar desafios críticos destes Estados Insulares, incluindo a crise climática, a perda de biodiversidade e o aumento da dívida.

Estes Líderes, o sector privado, a sociedade civil e os jovens juntar-se-ão para promover novas ideias e levantar novas promessas de apoio, cobrindo questões críticas para o futuro dos SIDS.

“Também participarei de uma Reunião de Alto Nível sobre Mobilização de Recursos para os SIDS, promovida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas com instituições financeiras internacionais, bancos de desenvolvimento e grandes doadores, a realizar-se em 28 de Maio de 2024”, informou o PM.

Adicionalmente, prosseguiu, Cabo Verde destacará o seu acordo com Portugal para a transformação da dívida em financiamento climático e ambiental durante o evento “Como Utilizar as Trocas de Dívida por Clima como Ferramenta de Financiamento e Eficiência na Ajuda através de Parcerias Colaborativas”, organizado pelo Banco Mundial no dia 27 de Maio.

“Esta conferência representa uma oportunidade para Cabo Verde consolidar as bases da sua liderança emergente no grupo SIDS e preparar-se para uma nova fase de política externa, abordando sistematicamente questões estratégicas e críticas para o futuro sustentável do país e dos outros estados insulares”, finalizou.

Os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) ou Small Island Developing States (SIDS) são um grupo de 58 países e territórios insulares, dos quais 38 integram a Organização Nações Unidas, com vulnerabilidades estruturais comuns.