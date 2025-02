Remodelação Governamental: As mudanças de Ulisses Correia e Silva

Primeiro-ministro apresentou hoje ao Presidente da República o novo elenco governamental. Cinco ministros e duas secretárias de Estado deixam o governo. Remodelação "foi prontamente aceite" pelo Prsidente da República, anunciou Ulisses Correia e Silva.

Carlos Santos (que já tinha apresentado a demissão), Jorge Santos, Edna Oliveira, Filomena Gonçalves, Eunice Silva, Adalgisa Vaz e Eurídice Monteiro vão deixar o governo, anunciou hoje o primeiro-ministro. Em sentido contrário, Eurico Monteiro, até agora embaixador de Cabo Verde em Lisboa, José Luís Sá Nogueira, Jorge Figueiredo e Vítor Coutinho assumem pastas no governo.

Além das mudanças de titulares dos cargos há igualmente espaço para a criação do novo ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial que será assumido por Eurico Monteiro em conjunto com a pasta da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Segundo o comunicado do Primeiro-ministro, o Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial terá como principais atribuições “a promoção e atracção de investimentos privados nacionais, estrangeiros e da diáspora, a agilização e acompanhamento dos processos de investimentos na fase de decisão, de execução e pós-investimento. Fomento empresarial e do empreendedorismo de micro, pequenas e médias empresa a qualificação profissional para o mercado de trabalho, empreendedorismo e auto-emprego, a superintendência sobre instituições públicas de Promoção de Investimentos e Exportação (Cabo Verde Trade Invest), de Promoção Empresarial e Empreendedorismo (PROEMPRESA), de Garantias a Investimentos e Capital de Risco (ProGarante, Fundo Soberano de Investimentos Privados e ProCapital) e de Qualificação Profissional (IEFP e Fundo de Promoção do Emprego e Formação Profissional)”.

Outras alterações

Com a saída de Jorge Santos, que mantém a pasta do Mar, o ministério das Comunidades é integrado no ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Além disso são extintos os cargos de Secretário de Estado do Fomento Empresarial do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, que era ocupado por Adalgiza Vaz, e o de Secretário de Estado do Ensino Superior do Ministério da Educação, ocupado por Eurídice Monteiro.

Olavo Correia passa a assumir as pastas das Finanças e de Vice-primeiro-ministro, ficando conforme explicou o primeiro-ministro “com maior disponibilidade para a coordenação económica de políticas transversais que contribuem para a estabilidade macroeconómica, o crescimento económico e o emprego”.

No ministério da Saúde Filomena Goçalves é substituída por Jorge Figueiredo enquanto José Luís Sá Nogueira assume a pasta do Turismo e Transportes. No ministério das Infraestruturas Euníce Silva sai para entrar Vitor Coutinho.

“Com esta remodelação, o Governo é composto pelo Primeiro Ministro, Vice-Primeiro Ministro, quinze Ministros e cinco Secretários de Estado”, concluiuUlisses Correia e Silva.

Nomeações

- Ministro das Finanças - Olavo Correia

- Ministro das Comunidades - José Filomeno Monteiro

- Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial - Eurico Correia Monteiro

- Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública - Eurico Correia Monteiro.

- Ministro do Turismo e Transportes - José Luís Sá Nogueira.

- Ministro da Saúde - Jorge Figueiredo.

- Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação - Vítor Coutinho.

Exonerações

- Olavo Correia - Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial (em resultado da alteração do âmbito do Ministério).

- Carlos Santos - Ministro do Turismo e Transportes.

- Jorge Santos - Ministro das Comunidades.

- Edna Oliveira - Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

- Filomena Gonçalves - Ministra da Saúde.

- Eunice Silva - Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação.

- Adalgisa Vaz - Secretária de Estado do Fomento Empresarial.

- Eurídice Monteiro - Secretária de Estado do Ensino Superior.