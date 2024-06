Nomeação de António Costa para o Conselho europeu é “grande satisfação” para Cabo Verde

O antigo Primeiro-ministro português, António Costa, foi ontem confirmado como o novo presidente do Conselho Europeu sucedendo ao francês Charles Michel. Ulisses Correia e Silva diz que Costa “tem o perfil adequado” para o cargo.

Depois de conseguir reunir o consenso das principais famílias políticas europeias, António Costa foi esta quinta-feira nomeado como Presidente do Conselho Europeu.

Para o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a nomeação de António Costa é “uma grande satisfação para nós, para Cabo Verde. Nós tínhamos estado a acompanhar todo este processo por causa das nossas relações muito especiais com a União Europeia”.

Correia e Silva já felicitou pessoalmente o antigo primeiro-ministro português. “Ontem eu liguei ao António Costa felicitando-o e desejando sucesso no desempenho de uma função que é um cargo muito importante. E neste mundo conturbado, os problemas que não só a a Europa enfrenta, mas o resto do mundo, nós estamos cientes e convencidos de que António Costa tem o perfil adequado. É uma uma pessoa com experiência, um político perspicaz e que inspira confiança”.

O primeiro-ministro defende igualmente que “neste momento de relações que precisam ser facilitadas, mesmo dentro da Europa, mas nas relações que têm a ver com a Europa, com a África, onde o potencial de desenvolvimento é grande, estou convencido que António Costa irá ter um papel muito importante e determinante relativamente a esta fase nova de toda a composição da própria estrutura da União Europeia”.

De recordar que além da nomeação de António Costa como Presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen vai continuar à frente da Comissão Europeia e Kaja Kallas para liderar a política externa da EU, sucedendo a Josep Borrell.