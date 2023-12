Cabo Verde 2023-2027 PROGRAMA PAÍS PARA O TRABALHO DIGNO

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva presidiu no passado dia 7 de dezembro, na Praia, à cerimónia de assinatura do Programa País para o Trabalho Digno 2023-2027 (PPTD), a qual reuniu os constituintes nacio¬nais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), membros do corpo di-plomático e de organismos internacio¬nais acreditados em Cabo Verde e re¬presentantes de organismos públicos e privados que intervêm no domínio do trabalho e a referida organização das Nações Unidas.

OIT by Claudia Sofia Mota Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1150 de 13 de Dezembro de 2023.

