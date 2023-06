PM inicia hoje visita à Suíça e Alemanha com discurso na Cimeira da OIT na agenda

O primeiro-ministro inicia hoje uma visita à Suíça e Alemanha, tendo como um dos pontos da agenda a participação na 111ª Cimeira da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na qual fará um discurso.

Ulisses Correia e Silva estará em Genebra (Suíça) a partir de hoje e, durante dois dias, para além de participar na Cimeira da OIT, tem uma série de compromissos com organismos e organizações internacionais da ONU, sediados na cidade, como a visita de cortesia à nova secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações, Doreen Bogdan-Martin e à Direcção-Geral da Organização Mundial do Comércio.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, hoje, na Cimeira da OIT, Ulisses Correia e Silva irá discutirá questões de “Justiça social para todos”, no encontro que reúne líderes de todo o mundo.

O encontro é também considerado uma plataforma para debate sobre estratégias em prol de uma acção “mais eficaz e bem coordenada pela justiça social e também uma oportunidade para uma “discussão esclarecedora” e sobre o procjeto de criação de uma Coligação Mundial para a Justiça Social, que o Conselho de Administração da OIT acolheu com interesse em sua 347ª sessão, em Março.

Conforme o gabinete do primeiro-ministro, a cimeira, com duração de dois dias, contará com discursos de chefes de Estado ou de Governo, além das intervenções do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, do diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo, e de altos representantes de organizações de empregadores e trabalhadores, assim como mesas-redondas com representantes de governos e organizações das Nações Unidas e outras organizações internacionais.

De acordo com a mesma fonte, depois de Genebra, o chefe do Governo desloca-se a Kiel (Alemanha) para uma visita de trabalho de três dias que irá centrar-se no sector marítimo e com participação na “Semana de Kiel” e uma visita ao Instituto Helmholtz para Pesquisa Oceânica de Kiel (Geomar) acompanhado do Ministro do Mar, Abraão Vicente.

Naquele país europeu, Ulisses Correia e Silva tem também na agenda um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente na Alemanha, incluindo estudantes.

No regresso a Cabo Verde, o primeiro-ministro fará escala em Portugal para a assinatura de um memorando de entendimento sobre o Fundo Climático e Ambiental com o governo português, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.