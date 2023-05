"Governo continua disponível para colaborar para o desenvolvimento da Praia" - PM

O Governo continua disponível para colaborar com a Câmara Municipal para o desenvolvimento do Município da Praia. Garantia dada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva que afirma esperar a mesma atitude da autarquia, liderada por Francisco Carvalho.

Em declarações a Inforpress, por ocasião da comemoração de mais um aniversário do município, Ulisses Correia pede aos praienses que continuem a apostar no município.

“Cada vez que se celebra um aniversário é o momento também de festa e eu espero que todos participem e continuamos a investir no nosso município”, afirma Ulisses Correia e Silva, que foi presidente da Câmara Municipal da Praia, eleito nas listas do Movimento para Democracia (MpD), de Junho e 2008 a Janeiro de 2016

Quanto às relações entre o Governo e Câmara Municipal, Correia e Silva reafirma que o seu Executivo tem relações institucionais com todos os municípios.

“Está estabelecido por Lei. Também naquilo que deve ser as relações, nomeadamente a nível financeiro há a nossa abertura. A nossa atitude não se alterou. E não se altera relativamente aquilo que é a relação com todos os municípios”, diz sublinando que espera do lado dos municípios e das câmaras municipais, que “haja esta mesma atitude e esta mesma compreensão de complementaridades, “que são importantes para o desenvolvimento”.

O Dia do Município da Praia é celebrado em 19 de Maio, data que marca a elevação da Praia à categoria de cidade em 1858.