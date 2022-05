Nova fábrica de cerveja inaugurada na Praia

O grupo Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) teve uma quebra de vendas na casa dos 50%, nos últimos dois anos, devido à pandemia. Contas feitas pelo director-geral executivo do grupo, no discurso da inauguração da nova fábrica de cerveja em Cabo Verde, instalada na Praia.

Alfonso Bosch avança que, mesmo assim, o orgulho e o empenho mantêm-se, destacando o investimento feito desde o início das actividades em Cabo Verde.

“Investimos mais de 40 milhões de euros nas nossas operações, e hoje representamos 1.2% do PIB de Cabo Verde, criando emprego de qualidade, directamente, para mais de 250 pessoas e mais de mil" indirectamente, explicou.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, presidiu à inauguração da unidade industrial.

O chefe de governo entende que o país precisa de mais investimento do género, “que tem impacto no emprego, na criação de riqueza, e externalidades diversas incluindo alternativas a importação".

"Hoje, graças a investidores de referência, conseguimos criar capacidade industrial, num país com um mercado pequeno, mas que consome. E num mercado que tende a crescer com o aumento do mercado turístico, que tem estado em desenvolvimento e que cria mais oportunidades de negócios e também de exportação", avança.

O grupo Equatorial Coca-Cola Bottling Company investiu nove milhões de euros na nova fábrica de cerveja em Cabo Verde. A unidade pode produzir até doze mil garrafas de cerveja por hora.