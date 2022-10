Denílson Varela, Yara Rodrigues e Any Keila Pereira vencem primeira edição dos prémios científicos

Denílson Varela, Yara Rodrigues e Any Keila Pereira são os vencedores da primeira edição dos prémios científicos de 2022, criados pelo governo, a entrega dos galardões decorreu na tarde desta quarta-feira, na Praia.

Denílson Varela venceu na categoria Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP), destinado a projectos de investigação liderados por investigadores cabo-verdianos no país e na diáspora, com um trabalho apostado em medir "o impacto das alterações climáticas nas espécies endémicas de Cabo Verde".

Na categoria Cabo Verde Prize for Young Scientists (PYS), destinado a teses de doutoramento de investigadores cabo-verdianos no país e na diáspora com idade não superior a 35 anos, o vencedora foi Yara Rodrigues, com um trabalho sobre a forma “como os microorganismos integram informações mais complexas ao longo do período de desenvolvimento".

Já Any Keila Pereira triunfou na categoria Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW), destinado a teses de mestrado ou doutoramento de cabo-verdianasna área das TIC, com um trabalho sobre Cibersegurança. A vencedora apresentou o tema "Resiliência a ciber ataques de infraestruturas portuguesas”.

A cerimónia de entrega foi presidida pelo primeiro-ministro. Ulisses Correia e Silva garante que o executivo está empenhado em desenvolver a ciência.

“Há um Programa Nacional da Ciência, que vai ser aprovado, com um Plano Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma agenda nacional de investigação, a criação de uma fundação de ciência, inovação e tecnologia, fundo especifico para a ciência e tecnologia, para termos recursos que garantem a sustentabilidade de todo este trabalho que tem que ser feito", revela.

Ulisses Correia e Silva anuncia a criação da Macaronésia do Conhecimento, “para poder ajudar a desenvolver e a partilhar competências em áreas que são de interesse comum das ilhas, associando investigadores, professores universitários, universidades, empresas, instituições de investigação, para podermos de facto produzir mais conhecimento relativamente às especialidades das ilhas'', explica.

Os três vencedores, vão receber um prémio monetário no valor global de 1.500 contos cada, valor dividido em três dimensões. 500 contos para agraciar o vencedor, 500 para promover a edição e publicação do trabalho e 500 contos para promover a internacionalização da investigação.

Os Prémios Científicos 2022 - Cabo Verde Global Scientific Prize visam promover ações que fomentem a cultura de investigação científica e tecnológica, como aposta para a inovação, incentivando a competição científica.