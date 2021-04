PM felicita à Praia pelos 163 anos de elevação à categoria de cidade

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva felicita à Praia pelos 163 anos de elevação à categoria de cidade e, disse que a cidade capital de Cabo Verde conheceu nos últimos anos importantes progressos na segurança pública, na requalificação urbana e ambiental dos bairros, na dinamização cultural e na atracção de investimentos privados.

Ulisses Correia e Silva fez estas constatações, na sua mensagem alusiva aos 163 anos da elevação da Vila para a Cidade, que se celebra hoje, 29 de Abril.

“Desafios importantes como a eliminação da pobreza extrema e a reabilitação de casas de famílias mais pobres estão no centro das nossas prioridades enquanto governo”, sublinha.

Ulisses Correia e Silva considera que para vencer os desafios sociais, económicos e ambientais que se colocam à Praia, é preciso cultivar uma atitude favorável de parceria entre os poderes públicos, particularmente entre o Governo e a Câmara Municipal, a prevalência do serviço publico e uma forte abertura à sociedade civil.

Em relação a pandemia da COVID-19, apelou a todos a compraram as orientações e as normas emanadas pelas autoridades sanitárias e de Protecção Civil. “Temos que vencer a COVID-19. Isso só é possível com a participação responsável de cada cidadão. Juntos alcançaremos os nossos objectivos comuns”.

O Primeiro-ministro assegurou que o Governo continuará a trabalhar pela Praia, capital de Cabo Verde, “como parceiro e tudo faremos para que Praia continue o caminho do desenvolvimento, dos valores da democracia, da coesão social, dos empoderamentos dos jovens, dos empresários e das famílias”.