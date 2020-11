PM assegura que condições sanitárias estão garantidas para a volta às aulas na Praia

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva garantiu hoje que as escolas estão preparadas para o início das aulas e com condições de segurança sanitária garantidas.

Ulisses Correia e Silva falava à imprensa, depois de uma visita, acompanhado da ministra da Educação ao complexo educacional de Achada Grande Frente no âmbito do arranque do ano lectivo no município da Praia.

“As escolas estão preparadas e hoje, na Praia, iniciaram as aulas, com condições de segurança sanitária garantidas. Nós verificamos que os alunos desde os mais pequenos até aos que estão no ensino secundário estão com máscaras, têm uma consciência muito clara de que é necessário proteger e a mensagem é que essa protecção também vá para as comunidades”, proferiu.

Para o governante, os alunos são “bons transmissores de boas mensagens”, já que é preciso proteger não só na escola mas também em casa, na família, na comunidade, no transporte, para que se possa ter um ano lectivo tranquilo.

“Evidentemente que poderão existir problemas, como temos tido nalgumas escolas do país, mas o sistema está preparado para situação de contingência, espaços de isolamento estão devidamente preparados e adequados em caso de detecção de casos positivos. Mas, o nosso desejo é que tudo corra bem porque é preciso retornar às aulas, a escola, porque não é só uma questão de voltar ao ensino e aprendizagem, isto faz bem às crianças, aos jovens e aos adolescentes, também às famílias”, frisou.

Por usa vez, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, referiu que este ano a tutela tem um calendário escolar diferente com uma redução dos dias de férias uma vez que o foco é a aprendizagem.

“O foco são as aprendizagens, vai muito pelo seguimento constante da situação em sala de aula e uma gestão flexibilizada dos programas para nós conseguirmos avançar. É um ano atípico e depois temos outras situações, quando se suspende ou se fecha uma escola por dez dias ou uma sala por dez dias continuamos com as aulas a distância, mas isso cria no sistema uma situação que nos obriga a ter essa flexibilidade”, declarou, acrescentando que fez-se uma selecção do que são considerados “conteúdos essenciais”.

Em sua mensagem para a comunidade educativa do município da Praia, Maritza Rosabal, citando o coordenador do complexo educacional de Achada Grande Frente, frisou que quer que as acções das escolas, centradas na prevenção, se alarguem para as comunidades.

“Foram as escolas que acabaram com o surto de cólera em Cabo Verde, vão ser as escolas que vão acabar com a COVID-19. Porque nós queremos realmente que as escolas contribuam. A acção da escola, que é uma acção centrada nesta parte educativa de prevenção, para a transmissão, essa acção nós queremos que se alargue para as comunidades e certamente os nossos alunos são os melhores transmissores dessa mensagem”, afirmou.