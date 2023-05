PM pede melhor afinação do financiamento para o empreendedorismo

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reconheceu a necessidade de se “afinar mais” o financiamento de projectos de empreendedorismo e pediu agilidade nas decisões e no desembolso dos valores, bem como aposta na formação.

Na abertura da primeira edição da Feira Empreendedorismo e Fomento Empresarial (FEFE), que acontece na cidade da Praia, o chefe do Governo disse que 80% das representações na feira são ‘startup’ micro e pequenas empresas, e o desafio é aumentar a escala e a dimensão.

“É importante ganharmos ainda mais, se está a produzir já 606 empregos, estamos a falar de uma amostra, nós temos que ter ambição de chegar muito mais. É mais investimento na formação, nas qualificações, no empreendedorismo e no financiamento. Então vamos ter que afinar mais para sermos mais ágeis nas decisões, no desembolso e criar mais condições porque isto tem o retorno muito elevado como estamos aqui a ver, e para o futuro terá ainda mais”, afirmou.

Para Ulisses Correia e Silva há aspectos neste sector estão a correr bem, mas considerou que tem de se melhorar a nível de financiamento bancário, baixando “significativamente” o nível de risco.

Apontou que é necessário criar condições para o acesso às formações, e reforçou que será criado um `hub´ de formação profissional com dupla certificação para o mercado interno e externo, revelando que a meta é formar 15 mil jovens por ano e ter um contexto "mais favorável".

"Nós temos algumas medidas para melhorar ainda o sistema, a instalação da casa do empreendedor em todos os concelhos do país, o reforço da assistência técnica para apoiar os empreendedores a definirem e a conceber projectos bancáveis e sustentáveis, melhorar o acesso ao financiamento, participação das micros e pequenas empresas em compras públicas digitais, há uma quota de 25%, agora com a plataforma digital das compras públicas vai facilitar este processo, porque o mercado público de aquisições é um mercado muito importante", ressaltou.

Segundo Ulisses Correia e Silva, a aposta do Governo no fomento do empreendedorismo está a ter resultados e o Governo pretende criar oportunidades para os jovens, para que possam ser empreendedores, criar emprego para si próprios e para os outros.

Avançou ainda que a feira vai se realizar-se anualmente e pretende ver "mais um crescimento" para terem cada vez "mais representações".

A feira, que vai decorrer nos próximos três dias, é promovida pela Pró Empresa, através do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Direcção Geral do Emprego, o Fundo de Promoção do Emprego e Formação.

O evento, que conta com 100 stands, 90 expositoras e 20 instituições/entidades, visa promover um espaço de interacção entre ‘startups’, micro e pequenos empresários e jovens empreendedores beneficiados no âmbito dos programas de promoção do empreendedorismo, desenvolvimento empresarial, emprego e empregabilidade.