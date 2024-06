PAICV realiza conferência "Transição Urbana e Desenvolvimento Local para Cidades Justas em Cabo Verde"

O PAICV promove hoje uma conferência focada na transição urbana e desenvolvimento local, visando alinhar os candidatos às autárquicas com a visão do partido. O evento destaca a importância de criar igualdades de oportunidade entre os cidadãos e promover cidades justas no país.

"O que a Associação dos Autarcas do PAICV pretende é criar um espaço de reflexão, sobretudo, sobre os novos desafios que a transição urbana está a trazer para as cidades," afirmou à imprensa o presidente da Associação dos Autarcas do PAICV, Isaías Varela.

Conforme justificou, há necessidade de alinhar os candidatos com a visão do partido e as preocupações de criar igualdades de oportunidade entre os cidadãos. "Nós temos de pensar no desenvolvimento, mas também criar oportunidades em termos de acesso às infraestruturas, em termos de acesso a serviços, a qualidade de vida que a cidade terá de proporcionar aos seus municípios," acrescentou.

Varela ressaltou que a base fundamental para cidades justas é a planificação, uma vez que cidades justas terão de proporcionar igualdades de oportunidades.

“Em termos de acessibilidade, em termos de transporte, em termos de infraestruturas, tanto de saúde, de educação e outros serviços, que, no sentido de não haver muita mobilidade entre os bairros, entre os espaços, porque os espaços têm condições praticamente iguais e isso cria valor, cria estabilidade e desenvolve," explicou.

Para o presidente da Associação dos Autarcas do PAICV, tanto o poder central, quanto o poder local terão que trabalhar em alinhamentos. Mas também, disse que é preciso integrar, os privados, para a questão de cidades justas.

“Porque quando falamos de infraestruturação, de urbanização, são oportunidades que vão surgir em termos de investimento, em termos de negócios," destacou.

Isaías Varela também mencionou a importância de envolver organismos internacionais para mobilizar fundos que ajudem os municípios a desenvolverem-se.

"Um município com um orçamento de 60 mil contos anuais não consegue, nem em 100 anos, promover ou criar cidades saudáveis. Aqui, há que termos ambição, tanto localmente e a nível central, para criar os municípios. E que, no médio e longo prazo, os próprios municípios conseguirão produzir as suas receitas," disse.

Varela salientou a continuidade do trabalho com os candidatos às câmaras municipais e a necessidade de socializar a visão e as preocupações do partido com a sociedade e as empresas.

"Depois dessa conferência, vamos continuar a trabalhar, sobretudo, com os candidatos às câmaras municipais, mas também socializar, sobretudo, essa nossa visão, essa nossa preocupação, com a sociedade e com as empresas," afirmou.

Reforçou ainda que o alinhamento entre o governo central e local é fundamental para o desenvolvimento do país e dos municípios.

O PAICV conta com a parceria da Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), organização fundada em 1925 pelo Partido Social Democrata alemão (SPD), para promoção de ações de sensibilização sobre o desenvolvimento de cidades justas em Cabo Verde.

A conferência de hoje, surge na sequência do Atelier/Conferência sobre o desenvolvimento de cidades justas em Cabo Verde realizada em Abril de 2023.