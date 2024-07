Brava: Amândio Brito é o candidato do PAICV a presidente da Câmara Municipal

O professor Amândio Brito é o candidato do Partido Africano de Independência de Cabo Verde (PAICV) a presidente da Câmara Municipal da Brava nas eleições autárquicas de 2024, apresentado este sábado, na cidade da Praia, aos militantes.

O anúncio foi feito, em conferência de imprensa, pelo presidente do PAICV, Rui Semedo, considerando que com este candidato o partido acredita que existe uma “possibilidade real de alternância” na Iha Brava.

A alternância, considerou, é um “factor fundamental” para a consolidação das democracias, designadamente para as democracias locais e que é “necessária uma mudança na Ilha Brava” para “libertar as forças, capacidades e energias para um maior investimento” no município.

“Estamos perante uma figura ideal, porque o senhor Amândio não é um militante do partido”, garantiu, assegurando que o candidato foi sempre um militante das causas do desenvolvimento da ilha e, por isso, o PAICV não está a pedi-lo que seja um militante do partido.

Conforme Rui Semedo, o compromisso com o candidato é que ele seja o que ele é e continue a ser um militante das causas da ilha, para o seu desenvolvimento.

“Mais do que o PAICV, está o interesse da ilha, os interesses das pessoas e, nesse aspecto, o nosso compromisso é claro com o Amândio”, disse, apelando para que o mesmo continue a ser uma figura que motiva e mobiliza pelos ideais do desenvolvimento da ilha, com a qual tem um “forte compromisso”.

Rui Semedo assegurou ter garantias de que o candidato é uma pessoa capaz de facilitar as condições para o desenvolvimento da Brava, sendo que precisa de lideranças, não só capazes, mas também credíveis e confiáveis.

“Ele é uma figura que garante, desde logo, a credibilidade, mas também inspira confiança e é capaz de colocar estes factores ao serviço do desenvolvimento da ilha”, considerou o presidente.

O município, sublinhou, precisa de uma “voz activa e autorizada” para o seu desenvolvimento, e o candidato poderá reivindicar, mobilizar os meios e os recursos para o desenvolvimento do concelho.

“Amândio Brito é um cidadão reconhecido na ilha e esta escolha tem que ver muito com a solicitação de várias personalidades locais, de uma grande franja da sociedade bravense que tem esperança e deposita confiança na capacidade desta personalidade”, finalizou.

Amândio Semedo Brito trabalhou durante 33 anos no sistema de Educação e deu a sua contribuição para a transformação da educação na ilha.

Contribuiu para a educação de várias gerações dentro do contexto destas três décadas em que desempenhou todas as funções, e, entre elas, a de delegado do Ministério da Educação, que desempenhou de 1992 a 2016.