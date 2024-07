Presidente do PAICV lamenta saída de Júlio Correia e evita comentar as razões apresentadas

O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) lamentou hoje a decisão da saída do “camarada e amigo” Júlio Correia do partido, e escusou-se a comentar as razões apresentadas pelo antigo secretário-geral do PAICV.

Em declarações à imprensa, Rui Semedo reagiu à carta do militante de longa data do PAICV, que solicitou a sua suspensão imediata e desfiliação do partido, salientando que lamenta sim, a saída deste camarada que fizeram juntos uma longa caminhada “com garra e determinação”. Rui Semedo diz respeitar a decisão de Júlio Correia, afirmando que é preciso naturalizar essa saída, pois, evidenciou que nos partidos e nas organizações as pessoas entram, permanecem e saiam por vontade própria, reforçando assim a necessidade de aceitar e respeitar a vontade dele em sair. “É natural e respeito a decisão do meu camarada Júlio Correia. Ele decidiu sair, é natural, normal e é livre para sair”, pronunciou o presidente do principal partido da oposição. Igualmente, avançou que o PAICV é um partido grande, com muitos membros e na medida que sai uns entram outros, recorrendo a uma das ideias de Cabral “que transmitiu a imagem de que um partido funciona quase que como um comboio que em cada estação descem passageiros e entram outros”. E é baseada na ideia de Cabral que pede aos militantes do partido e aos cabo-verdianos em geral para naturalizarem esta via. Não obstante, a essa situação, defendeu que o PAICV deve continuar a focar naquilo que é essencial, que é mobilizar os seus membros e conseguir trabalhar para materializar o seu programa e que neste momento, o mais importante eixo do seu programa é a preparação e organização para as eleições autárquicas. Sendo assim, garantiu que a direcção do PAICV está focada nesta missão que são desafios importantes, justificando que os desafios das eleições autárquicas ultrapassam o PAICV. “O país vive numa encruzilhada em que a população passa dificuldades grandes e o PAICV tem que reconhecer e analisar esta situação profundamente para encontrar respostas para socorrer a população e evitar que passe por dificuldades ainda maior”, finalizou, primando apelando ao respeito e a naturalização dessa decisão do Júlio Correia. Júlio Correia foi presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, ministro e deputado da Nação e foi secretário-geral do PAICV. Em carta dirigida ao presidente do partido, datada de 11 de Julho, justifica a sua desvinculação por não se rever na “prática de rebaixamento” dos valores e princípios que nortearam a criação do partido.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.