Autárquicas’2024: Félix Cardoso apresenta candidatura independente à Câmara de Santa Catarina

O actual vereador sem pastas na Câmara Municipal de Santa Catarina Félix Cardoso anunciou hoje a candidatura oficial às eleições autárquicas deste ano, como independente, que tem como objectivo de contribuir para o desenvolvimento deste município santiaguense.

Félix Cardoso, que concorre pela segunda vez à presidência da câmara de Santa Catarina, falava à Inforpress, à margem da apresentação pública da candidatura independente “Santa Catarina Acima de Tudo e Para Todos”, que teve como palco o Auditório do Liceu Amílcar Cabral, e com transmissão nas redes sociais.

“A minha candidatura vem na sequência da de 2020, que é servir o meu concelho, dar o meu contributo enquanto quadro e filho desde concelho, ajudar e contribuir para o desenvolvimento do concelho”, afirmou o candidato independente.

“A minha candidatura tem congregado várias pessoas e representa o ponto encontro, de um abraçar e ‘djunta mon’ (juntar de mãos, em português), de todos os quadros e filhos de Santa Catarina no país e na diáspora para promovermos juntos o desenvolvimento do nosso concelho”, reforçou.

A candidatura, segundo o candidato, jurista de profissão, vai elaborar um programa eleitoral que vai ter uma intervenção global, com destaque para alguns eixos fundamentais.

A este propósito mencionou a democracia paritária, juventude, idosos, emprego, formação profissional e superior, sector primário (agricultura, pesca e pecuária, comércio, indústria, e redução da pobreza.

Empenhado em contribuir para o desenvolvimento económico, inclusivo e sustentável de Santa Catarina, Félix Cardoso apresentou-se hoje mais uma vez aos santa-catarinenses no país e na diáspora como alternativa àquele município “eminentemente agrícola”.

“Estamos determinados e prontos para vencer estas eleições e governar o concelho de Santa Catarina”, disse.

Félix Cardoso, que nas eleições autárquicas de 2020 se candidatou como independente pelo grupo “Santa Catarina Acima de Tudo – SAT”, tendo conseguido perto de dois mil votos e se elegeu vereador, insistiu que a candidatura independente que lidera está “firme e forte”, e já conta com sede de campanha e equipa no terreno a trabalhar.

Em Santa Catarina também já é conhecida a candidatura de Jacinto Horta, que vai encabeçar a lista do MpD, do actual deputado nacional Armindo Freitas, para o PAICV, que também concorre pela segunda vez, e do professor universitário Aquilino Varela, que vai liderar o movimento independente Iniciativa Cidadã.

À Câmara Municipal de Santa Catarina concorre ainda a engenheira agrónoma Adalgisa da Veiga Monteiro, que vai liderar a lista da UCID.