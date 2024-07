FAO pede a Cabo Verde para “pensar grande” e ser “Hong Kong de África"

O director-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) elogiou esta quinta-feira, na Praia, a resiliência de Cabo Verde e instou o país a “pensar grande” para ser o “novo Hong Kong de África”.

“Pensem grande, a longo prazo, e façam coisas concretas, só assim se começa a mudar”, desafiou o chinês Qu Dongyu, que iniciou hoje uma visita de quatro dias ao arquipélago, para assinalar os 49 anos de cooperação da FAO com Cabo Verde.

“Daqui a 15/20 anos, se pensarem dessa forma, vão ter mais pessoas para virem para Cabo Verde”, insistiu, na sua intervenção numa conferência sobre o tema “Acelerando a Transformação dos Sistemas Agro-alimentares” no arquipélago.

Para isso, Qu Dongyu desafiou o país a ter compromisso político, soluções e apostar na inovação, não só para a agricultura, mas em todos os outros sectores.

“Sou muito optimista em relação ao futuro de Cabo Verde”, insistiu, apontando que o país deve focar-se num produto, como a economia digital, para produzir uma indústria e assim exportar e atrair mais pessoas.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, destacou o papel da FAO no desenvolvimento do país e salientou também que “é possível” transformar realidades difíceis, tal como era Cabo Verde há 50 anos.

“Estruturalmente, estamos a alterar Cabo Verde para poder ser um país de desenvolvimento sustentável”, afirmou o chefe do Governo, para quem a mensagem do director-geral é “inspiradora”, mas disse querer transformar o sector agro-alimentar com “velocidade maior”.

Para isso, indicou que uma das apostas do país é a transformação/dessalinização da água, a transição energética, entre várias outras medidas, complementadas pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, como a reutilização da água ou rega gota-a-gota.

Durante a cerimónia, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) foi condecorada com a Ordem Amílcar Cabral, primeiro grau, a mais alta distinção do Estado.

A distinção foi entregue pelo primeiro-ministro a Qu Dongyu, em nome do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que está em Paris, para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos.

A cooperação entre a FAO e Cabo Verde cobre áreas como investigação e desenvolvimento, pesca, agricultura, gestão da água e segurança alimentar.

Nos próximos dias, Qu Dongyu vai realizar visitas às ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão.