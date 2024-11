Autárquicas: CNE assegura normalidade na contagem de votos

Comissão Nacional de Eleições (CNE) reagiu hoje às declarações de Francisco Carvalho, candidato do PAICV à Câmara Municipal da Praia, que acusou o governo e o NOSi de estarem a planear a alteração de resultados na noite das eleições.

Em comunicado, a CNE assegura que “o processo eleitoral para as Eleições Autárquicas de 01 de Dezembro de 2024 decorre com total normalidade, em estrita observância aos preceitos legais e aos princípios de transparência e lisura que caracterizam a democracia cabo-verdiana” e que “o processo de contagem e apuramento dos resultados da votação é realizado manualmente, na presença e sob a fiscalização de todas as candidaturas concorrentes, através dos respectivos Delegados de mesa, que por força do disposto no artigo 172.º do Código Eleitoral acompanham e fiscalizam tanto o processo de votação como de contagem e apuramento dos resultados parciais das mesas de voto”.

Além disso, acrescenta a CNE, “a empresa NOSI não tem competência legal e nem qualquer intervenção na gestão no processo eleitoral. O NOSI é um prestador de serviço contratado pela DGAPE para operacionalizar o sistema de divulgação dos resultados parciais das mesas, através do Sistema de Divulgação de Resultados Eleitorais Parciais [SDREP] nos termos do Regulamento aprovado pelo plenário da CNE”.

O comunicado da Comissão Nacional de Eleições surge dias após as declarações do candidato do PAICV à Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que, em declarações ao Jornal de Campanha da RCV, afirmou que “o MpD estaria a preparar uma fraude eleitoral, com o envolvimento do NOSI, para alterar os resultados das eleições no município da Praia”.