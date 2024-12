​Ulisses Correia e Silva reúne-se com Joe Biden na ilha do Sal

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reúne-se esta segunda-feira, 02, na ilha do Sal, com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje o gabinete de comunicação e imagem do Governo.

Trata-se, segundo a mesma fonte, da primeira visita de um Presidente em exercício dos Estados Unidos a Cabo Verde e a primeira paragem da viagem de Joe Biden ao continente africano, naquele que é a sua primeira visita à África enquanto Presidente dos Estados Unidos. “Esta visita histórica, que destaca também a crescente credibilidade e influência de Cabo Verde no palco mundial, acontece na sequência do sucesso da recepção do primeiro-ministro ao Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no início deste ano, na cidade da Praia, consolidando ainda mais o papel de Cabo Verde como um parceiro estratégico na região”, lê-se na nota de imprensa. Esta visita, realça a mesma fonte, serve como um testemunho da forte e crescente relação entre Cabo Verde e os Estados Unidos, destacando Cabo Verde como um modelo de estabilidade, democracia e parceria em África e no mundo. Os Estados Unidos e Cabo Verde partilham uma relação de longa data, baseada em valores comuns, respeito mútuo e fortes laços culturais. Os EUA acolhem a maior diáspora cabo-verdiana do mundo, uma comunidade vibrante que continua a reforçar os laços entre as duas nações. O encontro entre os dois governantes terá lugar no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, às 08h30.

