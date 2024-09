Governos de Cabo Verde e das Canárias reúnem-se no Sal

Os governos de Cabo Verde e das ilhas Canárias (Espanha) realizam, sexta-feira, a VII Reunião de Alto Nível, na Ilha do Sal, para revisão das relações bilaterais, anunciou hoje o executivo cabo-verdiano.

A cimeira será co-presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelo presidente do Governo das Canárias, Fernando Batlle.

Para o executivo de Cabo Verde, trata-se de um “momento importante para o diálogo político entre os dois arquipélagos” separados por 1.500 quilómetros de oceano Atlântico e que ambicionam “reforçar e elevar as relações bilaterais e económicas e empresariais”, referiu em comunicado.

Estarão em foco dossiês nas áreas do turismo, economia azul, água e energias renováveis, ambiente, transportes, educação e formação.

Ao lado de Ulisses Correia e Silva estarão o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Miryan Vieira.

“A reunião proporcionará a oportunidade de rever o Programa de Cooperação INTERREG MAC 2021-2027”, iniciativa de apoio europeu, e as relações no contexto da Macaronésia (grupo de ilhas no Atlântico Norte, perto de África e da Europa), acrescentou.

Paralelamente à reunião, decorrerá um encontro de cooperação Cabo Verde – Canárias, centrado no sector do turismo.

Está ainda prevista a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e a sua congénere Hoteles Escuela de Canarias.