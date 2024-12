​Governo lança projecto para melhorar inclusão social e laboral de pessoas com deficiência

O Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, em parceria com a Embaixada de Espanha, realiza na próxima segunda-feira, 16, a cerimónia de lançamento oficial do “Projecto para Melhorar as Condições de Inclusão Social e Laboral das Pessoas com Deficiência, por meio do Acesso Efectivo aos Seus Direitos”. O evento será presidido pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

De acordo com um comunicado do governo, o projecto visa promover condições mais favoráveis para a inclusão social e laboral das pessoas com deficiência em Cabo Verde, garantindo o respeito às diferenças e atendendo às necessidades específicas desse grupo. As principais ações incluem a capacitação de profissionais da área de cuidados, incluindo técnicos do Serviço de Apoio Integrado à Família (SAIF) e apoio às famílias como principais cuidadores. Também será criada uma rede de espaços de apoio para a inclusão de pessoas com deficiência e fortalecimento dos centros de atendimento existentes. Também incluem articulação entre diferentes instituições para garantir acesso integral aos serviços, implementação de regulamentações e desenvolvimento de sistemas de acompanhamento. O projecto prevê campanhas de conscientização para profissionais e a sociedade, promovendo a integração e autonomia das pessoas com deficiência como cidadãos plenos, bem como o incentivo ao autoemprego, acesso ao ensino profissional e programas de capacitação para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias, alinhando-se à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Extrema (ENEPE). De referir que na última segunda-feira, 9, o Governo apresentou a Estratégia Nacional para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência.

