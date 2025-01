Próximo líder do PAICV será escolhido a 30 de Março

(Facebook do PAICV)

​O Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) agendou para 30 de Março as directas para a eleição do próximo presidente da força política. O congresso acontecerá a 02, 03 e 04 de Maio.

Informações avançadas pelo secretário-geral adjunto do PAICV, Jorge Lopes. O Conselho Nacional decidiu que até 20 de Março todas as eleições regionais e sectoriais, incluindo da JPAI e da Federação das Mulheres, terão de ser realizadas. O PAICV já conta com três manifestações de pré-candidatos ao cargo de presidente. Os presidentes das câmaras municipais da Praia e de São Filipe, Francisco Tavares e Nuias Silva, respectivamente, e do deputado nacional pelo círculo da Europa, Francisco Pereira.

