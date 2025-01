PAICV cria Comissão Ad Hoc para negociar composição dos órgãos externos à Assembleia Nacional

O PAICV anuncia a criação de uma Comissão Ad Hoc para negociar com o MpD a composição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, nomeadamente a Alta Autoridade para a Comunicação Social, a Comissão Nacional para a Protecção de Dados, a Comissão Nacional de Eleições e o Tribunal Constitucional

A informação foi avançada,hoje, pelo deputado João Baptista, à margem da conferência de imprensa de antevisão da primeira jornada parlamentar de 2025, que terá início esta quarta-feira.

“Temos quatro órgãos fundamentais que devemos preencher nos próximos tempos. Por isso, o Grupo Parlamentar do PAICV deliberou já a constituição de uma comissão ad hoc, integrada pelos deputados António Fernandes e Carla Lima, para negociarem, em nome do Grupo Parlamentar do PAICV, com o MpD os nomes para estes órgãos, de forma a que, num curto espaço de tempo, possamos cumprir esta responsabilidade constitucional”, referiu o deputado.

O maior partido na oposição reconhece as dificuldades no processo de eleição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, e sublinha a importância de ultrapassar este impasse.

“Tem havido alguns atrasos, justamente por serem eleições de cidadãos num meio pequeno, o que torna as negociações mais complexas. Além disso, é importante compreender que aqui não são os partidos políticos a eleger cidadãos para os organismos, mas sim os deputados. A responsabilidade é, portanto, individual de cada deputado”, afirma.

O PAICV espera que a situação esteja resolvida até ao final do primeiro trimestre de 2025.

A primeira sessão plenária de janeiro começa esta quarta-feira e terá como ponto alto o debate com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, uma proposta do Grupo Parlamentar do MpD.