​Janine Lélis alerta para desafios da defesa nacional no cenário mundial

A segurança marítima, o combate à pirataria, ao tráfico de pessoas e as respostas a desastres naturais são alguns dos principais desafios da defesa nacional, face às mudanças no cenário global. Declarações feitas hoje pela ministra da Defesa, Janine Lélis, que presidiu ao acto central das comemorações do 58.º aniversário das Forças Armadas, em São Vicente.

A governante enumerou uma série de medidas já adoptadas para aumentar a eficácia, motivação e garantir a prontidão das Forças Armadas, mas diz que é preciso continuar a fazer mais para acompanhar a evolução do conceito de defesa nacional.

“Na verdade, a defesa, passou a incluir questões, relacionadas com a segurança marítima necessária para garantir as cadeias de abastecimento mundial, o combate à pirataria, ao tráfico de pessoas, ciber defesa e ajuda humanitária, respostas a desastres naturais diante das alterações climáticas, entre outras. Todas estas questões estão incluídas nas nossas preocupações, porque a economia do nosso arquipélago depende grandemente do comércio marítimo e do turismo”, afirma.

Para dar respostas aos novos desafios, a titular da pasta da Defesa espera contar com a operacionalização do navio Guardião, anunciada para “breve”, a chegada de um avião para a Guarda Costeira, a inclusão de drones nas operações das Forças Armadas e a capacitação de militares no domínio da vigilância.

O lançamento de uma campanha sobre o serviço militar obrigatório é uma das medidas previstas para este ano.

“Precisamos garantir que a população se sinta parte do processo de segurança e defesa nacional, e isso é uma missão de todos. É neste sentido que uma vez mais, enfatizo a campanha que pretendemos lançar, este ano, em relação ao serviço militar obrigatório para, precisamente, mostrar: que vale a pena lutar pela pátria; os benefícios da carreira militar e; promover as oportunidades de formação profissional e nas academias”, aponta.

CEMFA alerta para “fraca adesão ao serviço militar"

A fraca adesão dos jovens ao serviço militar, especialmente na ilha de Santiago, é um dos maiores desafios que a instituição castrense enfrenta. Quem o diz é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, que marcou presença na cerimónia.

"Não poderia deixar de aludir a um dos maiores desafios que actualmente a instituição vivencia, ligado à fraca adesão dos jovens ao serviço militar, especialmente na ilha de Santiago, o que tem trazido vicissitudes ao nível do completamento do efectivo das Forças Armadas. Aguardamos com expectativa o resultado do estudo encomendado pelo Governo, que nos traga respostas às causas desta fraca adesão e propostas de soluções", refere.

Na mesma ocasião, o CEMFA reafirmou que a retoma das operações com o navio Guardião está para breve, tendo já sido iniciado o processo de reparação.

O acto central das comemorações do 58.º aniversário das Forças Armadas, em São Vicente, foi também marcado pela condecoração de 18 militares de diferentes categorias, que receberam medalhas de comportamento exemplar e medalhas de serviços relevantes.