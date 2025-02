São Vicente: Assembleia Municipal aprova profissionalização a tempo inteiro de três vereadores do MpD

A Câmara Municipal de São Vicente passa a ter três vereadores profissionalizados a tempo inteiro, mais o presidente, e cinco vereadores sem pelouro atribuído, deliberou a Assembleia Municipal, hoje, em sessão extraordinária.

Para além do presidente Augusto Neves, que assegura os pelouros de Finanças e Urbanismo, entre outros, foram ainda profissionalizados a vereadora Carla Monteiro, e os vereadores Rodrigo Martins e José Carlos da Luz, todos eleitos nas listas do Movimento para a Democracia (MpD).

A proposta de profissionalização dos vereadores foi aprovada com nove votos a favor do MpD e 12 abstenção, sendo seis do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e seis da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

Na sessão extraordinária de hoje, que se iniciou com o cumprimento de um minuto de silêncio em memória das vítimas de casos recentes de homicídios ocorridos em São Vicente, numa proposta da bancada da UCID, os eleitos deliberaram ainda sobre a gratificação à presidente da assembleia e fixaram o regime de exercício de funções e da remuneração do secretário da Mesa da Assembleia Municipal, no montante de 81.600$00.

Da mesma sessão saiu a deliberação que fixou as senhas de presença dos eleitos municipais, votada por unanimidade, em 10.000$00 por sessão e 7.000$00 por visitas e reuniões de trabalho.

Foram ainda aprovadas as propostas de constituição das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal, todas integradas por dois eleitos de cada uma das três forças políticas, e ainda a composição da delegação da assembleia para participar no congresso electivo da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), enquanto membros de pleno direito.