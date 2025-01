São Vicente: Vereadores do PAICV aceitam cumprir mandato mas sem pelouros

Os vereadores do PAICV na Câmara Municipal de São Vicente anunciaram hoje que vão cumprir os mandatos, mas sem os pelouros atribuídos pelo presidente Augusto Neves.

A decisão foi hoje esclarecida à imprensa por António Duarte, que confirmou terem optado por esse desfecho depois do edil Augusto Neves ter mantido, na segunda sessão da câmara municipal, realizada hoje, a mesma proposta apresentada há 15 dias.

“Respeitamos em absoluto, mas não concordamos com a atribuição dos pelouros que se manteve da primeira para a segunda sessão”, asseverou a mesma fonte.

António Duarte garantiu que pretendem cumprir o mandato, mas sem pelouros e apenas como vereadores eleitos que respeitam o sufrágio e voto popular saído de 01 de Dezembro último.

“Vamos contribuir em todas as sessões com alternativas e ideias para que a ilha continue a crescer, mas sem exercer profissionalmente a tempo inteiro e nem parcialmente”, sublinhou.

A decisão tomada, segundo a mesma fonte, foi baseada no facto dos pelouros atribuídos aos vereadores do PAICV “não fazerem qualquer sentido”.

Para provar, António Duarte enumerou que à sua pessoa foram atribuídos os pelouros de Espaços Culturais e Municipais, Bibliotecas e Museus, Protocolos e Comunicação social, entre outras áreas.

Para a vereadora Luana Jardim, segundo a proposta de Augusto Neves, coube os pelouros de Educação, Estudos e Projectos, Formação Profissional e Igualdade de género.

Ao Nelson Faria seriam concedidas as pastas de actividades do Mar, Relações externas, Cooperação e Comunidades, Economia, Emprego e Sustentabilidade.

No entanto, na contra-proposta sugeriram que Nelson Faria deveria ter Finanças e Planeamento, para Luana Jardim Juventude, Emprego, Empreendedorismo e Formação Profissional e a António Duarte de Urbanismo e Infra-estruturas, o que não foi aceite pelo presidente Augusto Neves, que a princípio afirmou ter “total abertura” para negociar com a oposição, criticou António Duarte.

Com esta decisão, a gestão dos pelouros na autarquia devem ficar a cargo de Augusto Neves e dos vereadores eleitos pelo seu partido, o Movimento para a Democracia (MpD), até porque os vereadores eleitos pela União Cabo-verdiana Independente e Democrática (União) assumiram logo após as eleições que não aceitariam as pastas escolhidas pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente.