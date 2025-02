ANMCV: Fábio Vieira diz que vai levar candidatura “até ao fim”, Isaías Varela tem esperança em candidatura única

Fábio Vieira e Isaías Varela, ambos autarcas do PAICV, concorrem à liderança da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos.

O X Congresso da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) vai escolher hoje o sucessor de Herménio Fernandes na presidência.

Antes de a reunião ter início foi realizada uma reunião com vista à apresentação de uma candidatura única, um consenso que acabou por não ser atingido.

Fábio Varela, presidente da Câmara de Mosteiros, em declarações à comunicação social, garantiu que a sua candidatura é “para levar até ao fim”.

Já isaías Varela, presidente da Câmara Municipal de São Domingos, mantém a convicção de que até à hora da votação as candidaturas acabarão por se unir numa lista só.

“Não vai haver duas listas. Vamos apresentar uma lista”, declarou a meio da manhã, aos jornalistas, durante uma pausa nos trabalhos do X Congresso da ANMCV.

Questionado sobre as razões da falta de consenso na criação de uma lista única o autarca de São Domingos declarou que: “Hoje, cada pessoa quer defender o seu interesse, de facto, digamos. Mas nós não devemos colocar os nossos interesses acima do interesse do partido. De Cabo Verde. É natural que tenhamos as nossas aspirações, mas nós estamos dentro de um partido. Temos de alinhar com aquilo que são as orientações, as normas e os princípios do partido. Isso que nós temos de trabalhar para consertar”.

Já Fábio Vieira explicou que tem “mostrado total disponibilidade nos acertos que são necessários, mas eu penso que é o Congresso o órgão máximo da Associação com legitimidade política e democrática para eleger os seus órgãos. Portanto, estou convicto de que serei eleito e assim que isto acontecer, colocarei toda a minha disponibilidade ao serviço das causas do poder local e da descentralização em Cabo Verde. Eu penso que nós temos que ver a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde como uma instituição que representa as autarquias e os municípios de Cabo Verde e não um tabuleiro político de representação partidária”.

Ao todo 132 delegados que participarão no encontro.

A ANMCV vai ser liderada pela primeira vez na história do municipalismo em Cabo Verde por um autarca do PAICV, tendo em conta que até às últimas eleições autárquicas de 01 de Dezembro do ano passado, o MpD sempre foi o detentor da maioria das 22 câmaras municipais do país.

A Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) é uma organização que tem por fim geral a promoção, a defesa, a dignificação e apresentação do poder local, criada a 22 de Setembro de 1995, no primeiro congresso, em Mindelo, e com estatutos publicados no Boletim Oficial de 19 de Agosto de 1996.