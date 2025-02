Governo e Nações Unidas realizam primeira reunião do Comité de Pilotagem de 2025

A primeira reunião do Comitê de Pilotagem do Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNSDCF) 2023-2027 será realizada na próxima segunda-feira, 24, às 14h30, no Hotel Praia-Mar, na cidade da Praia.

Segundo um comunicado do Governo, o encontro, promovido pelo Governo de e pelo Sistema das Nações Unidas no país, visa a apresentação dos resultados da implementação do Plano de Trabalho Conjunto das Nações Unidas referente ao ano de 2024, além da definição das grandes prioridades estratégicas e assinatura do Plano de Trabalho Conjunto para 2025.

O Quadro de Cooperação das Nações Unidas (UNCF) é o principal instrumento de planeamento e execução das actividades de desenvolvimento da ONU a nível nacional, alinhado com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A criação do Comité de Pilotagem, de acordo com a mesma fonte, tem o propósito de reforçar a articulação, o diálogo e a orientação estratégica das ações desenvolvidas no país, em consonância com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável II de Cabo Verde.

O Comité de Pilotagem tem ainda a missão de garantir o acompanhamento do progresso para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), funcionando como instância de consulta, supervisão e tomada de decisões estratégicas no contexto da implementação do UNCF no país.

Na reunião, o Governo será representado pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, enquanto o Sistema das Nações Unidas será representado pela Coordenadora Residente, Patrícia Portela de Souza. O evento contará com a participação de diversas entidades envolvidas na execução das iniciativas do UNCF em Cabo Verde.

O Comité de Pilotagem é uma plataforma que tem como objetivo principal apresentar anualmente os principais resultados da implementação do Plano de Trabalho Conjunto.