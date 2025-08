Presidência da República alerta para fraudes com deepfakes que usam a sua imagem

A Presidência da República alertou hoje a população para a circulação de vídeos manipulados por deepfake que utilizam a imagem e voz do Presidente José Maria Neves para transmitir mensagens falsas e fraudulentas, com o objectivo de enganar o público e obter vantagens ilícitas.

Segundo o comunicado publicado no Facebook, por estes dias foi detectado um vídeo que simula uma entrevista do Presidente José Maria Neves à jornalista Nazaré Barros para o Jornal da Noite da RTC, onde a imagem e a voz do Chefe de Estado foram “grosseiramente” alteradas com o auxílio de Inteligência Artificial (IA) para passar uma mensagem fraudulenta e informações falsas, sobre uma tal plataforma de investimento, com a promessa de retorno imediato.

“Este tipo de manipulação, conhecido como "deepfake", visa enganar o público e obter vantagens ilícitas”, escreve a Presidência.

A instituição reitera que qualquer vídeo ou mensagem que não seja proveniente dos seus canais oficiais como site oficial, páginas verificadas no Facebook e Instagram, deve ser considerada suspeita uma vez que as comunicações e informações oficiais do Presidente da República são sempre divulgadas através dos meios de comunicação social credíveis e das plataformas digitais da Presidência devidamente identificadas.

Conforme a mesma fonte, além da manipulação em vídeo, têm circulado, ultimamente, posts de terceiros com textos de opiniões falsamente atribuídas ao Presidente da República sobre questões que dizem respeito a outros países, bem como versões escritas de ofertas de apoios monetários avultados, com a promessa de dinheiro fácil.

“Aconselha-se vivamente a população a: verificar a fonte: Antes de partilhar ou acreditar em qualquer informação, confirme se a origem é um canal oficial e fidedigno. Desconfiar de ofertas ou pedidos incomuns: fraudes prometem frequentemente ganhos fáceis ou pedem dados pessoais/financeiros. Observar sinais de manipulação: Preste atenção a inconsistências na imagem, voz, movimentos labiais ou contexto do vídeo, e a textos com opiniões ou promessas que pareçam fora do comum”, aconselha a Presidência.

Também recomenda denunciar às autoridades competentes como Polícia Judiciária, Polícia Nacional em casos de dúvida e evitar partilhar.

“A Presidência da República, em colaboração com as autoridades, continuará a monitorizar e a combater ativamente estas tentativas de fraude, que já visaram anteriormente a imagem do Presidente da República e da Primeira-Dama, para proteger a segurança e a confiança da população e zelar pelo bom nome da instituição Presidente da República”, garante.