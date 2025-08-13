​PR apela à mobilização de todos os recursos para a reconstrução de São Vicente

O Presidente da República apela à mobilização de todas as competências e recursos para apoiar a reconstrução de São Vicente, após os estragos provocados pelas fortes chuvas da madrugada de segunda-feira. As declarações de José Maria Neves foram feitas hoje, no final de um encontro com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente e após uma reunião com o Gabinete de Crise criado pelo Governo.

“É preciso continuar a trabalhar no sentido de mobilizar todas as competências, todas as capacidades e todos os recursos para apoiar a reconstrução de São Vicente. O governo já decretou a situação de calamidade e isso vai permitir a mobilização emergencial de recursos e de capacidades para apoiar a ilha. Mas há também todo o trabalho que o governo começa a fazer para tomar medidas mais específicas para apoiar a Câmara Municipal e a ilha de São Vicente na resolução de problemas que devem ser imediatamente resolvidos”, refere.

As inundações deixaram um rasto de destruição, provocando pelo menos oito mortos, incluindo quatro crianças, e deixando pelo menos 12 pessoas desalojadas.

José Maria Neves elogia a actuação das autoridades e dos cidadãos, bem como o trabalho de levantamento realizado para a elaboração de um plano de reconstrução da ilha, na sequência dos incidentes.

“Têm conseguido efectivamente garantir que as famílias fossem acudidas no momento emergencial e que os pontos críticos fossem resolvidos para que a cidade pudesse retomar a sua vida. E já há um início de retoma. Percebemos que também alguns aspectos críticos, como o abastecimento de água, chegou ontem, esta madrugada, um tópico para produzir água e para permitir resolver problemas mais críticos e também percebe-se que a cidade está tranquila, apesar desse grande sobressalto. Há um grande engajamento cívico dos cidadãos”, nota.

O chefe de Estado recorda que os fenómenos naturais são cada vez mais extremos, pelo que todos os planos de desenvolvimento urbano dos municípios, assim como as construções, devem ter em conta essa realidade.

“É claro que todos os planos de desenvolvimento urbano, dos municípios e as outras intervenções públicas, nas infra-estruturas, na construção de equipamentos sociais, a nível da habitação, temos de considerar doravante esses fenómenos. Mas também temos de fazer um trabalho pedagógico em relação aos cidadãos, em relação às pessoas. As autoridades são importantes, têm de cumprir o seu papel. Mas as autoridades derivam das pessoas, da sociedade, das escolhas que são feitas. E é importante que cada cidadão também assuma as suas responsabilidades. Cada família assume as suas responsabilidades. Cada comunidade assume as suas responsabilidades, no sentido de cuidar dos equipamentos públicos”, defende.

O Presidente da República, José Maria Neves, está em São Vicente para acompanhar de perto os efeitos das chuvas torrenciais que, na madrugada de segunda-feira, provocaram mortes, avultados danos materiais e deixaram um rasto de destruição em várias comunidades.