Nova embaixadora da UE promete reforçar parceria com Cabo Verde nos próximos quatro anos

A nova embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sylvie Millot, garantiu hoje empenho no trabalho conjunto com as autoridades cabo-verdianas, a sociedade civil e o sector privado, durante os próximos quatro anos, com vista a reforçar a parceria que une a União Europeia, os seus Estados-membros e Cabo Verde.

Sylvie Millot apresentou esta manhã as cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, numa cerimónia na Presidência da República.

Na sua primeira declaração oficial, destacou a honra de iniciar funções no ano em que Cabo Verde assinala o cinquentenário da independência, felicitando os cabo-verdianos pelos ganhos conseguidos.

A diplomata sublinhou ainda que Cabo Verde é o único país da África Subsaariana com quem a União Europeia mantém uma parceria especial.

“Isto demonstra a excelência das nossas relações económicas, comerciais, mas também humanas, culturais e de amizade, baseadas em valores comuns”, referiu.

Segundo Millot, essa cooperação entrou numa nova fase com os investimentos europeus enquadrados no programa Global Gateway, que apoiam a transição digital e energética do arquipélago, bem como a economia azul.

“Estes investimentos terão um grande impacto na vida de cada cabo-verdiano”, assegurou.

A nova representante da União Europeia destacou igualmente como áreas prioritárias a segurança marítima, o desenvolvimento sustentável e a cultura, reafirmando que a União Europeia é um “parceiro fiável e de todos os momentos”.

Millot tem mais de 30 anos de carreira nas instituições da União Europeia, desempenhando cargos de responsabilidade em Bruxelas (Bélgica) e em vários outros países como Marrocos, República Dominicana e Moçambique.

Na Direção Geral das Parcerias Internacionais da União Europeia teve sob sua responsabilidade regiões como a América Latina e as Caraíbas, a África Austral e o Oceano Índico. Além disso, teve papel destacado em dossiers como as alterações climáticas no quadro da Conferência das Partes (COP), o Apoio Orçamental e recentemente a Iniciativa Global Gateway.