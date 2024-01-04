Ministro da Educação reconhece “distinto” papel dos docentes e promete mais motivação

​O ministro da Educação reconheceu hoje o “distinto” papel assumido pelos professores no desenvolvimento intelectual e social dos alunos, e promete continuar a trabalhar em prol de uma classe docente mais motivada.

Em comunicado alusivo ao Dia Mundial do Professor, assinalado a 05 de Outubro, o ministro Amadeu Cruz enalteceu o “extraordinário” trabalho dos professores ao serviço da formação e da valorização de quadros cabo-verdianos, para quem é sentida em toda a sociedade.

Trabalho esse que, segundo realçou, traduz-se numa alta taxa de alfabetização da população, “somente explicado pelo excecional zelo e dedicação à nobre função de educar e de ensinar gerações, sempre com o abnegado espírito de missão”.

“Importa destacar que desde 2016 o Governo de Cabo Verde tem trabalhado incansavelmente na valorização da carreira docente, resolvendo com responsabilidade e de forma séria e sistemática, a generalidade das pendências e distorções na carreira acumuladas desde 2008”, sublinhou.

Com isso, lembrou que já foram beneficiados mais de 7 800 professores, num investimento de mais de 950 mil contos, cumprindo os compromissos assumidos com os professores e com os sindicatos que os representam.

Ressaltou ainda que recentemente foi aprovado e publicado o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) do pessoal docente, que introduz uma nova tabela remuneratória e regulariza as promoções anteriormente congeladas.

“Os professores começaram a receber os salários atualizados em Setembro último. As equipas técnicas do Ministério da Educação já estão a trabalhar para que se comece a pagar os retroativos com efeitos a partir de Janeiro de 2025", acrescentou.

De igual modo, Amadeu Cruz salientou que o Ministério da Educação está a implementar o Sistema Nacional de Formação Continua de Professores, de modo a valorizar e dignificar ainda mais a classe docente.

Segundo assegurou, o Governo está a trabalhar para ter uma classe docente mais motivada, por reconhecer o papel fundamental que os professores exercem na formação ética e cívica dos alunos, no desenvolvimento intelectual e social, moldando futuros cidadãos e profissionais.

Neste dia especial, aproveitou para desejar a todos os professores um feliz dia, e reforçou o compromisso com os desafios do setor educativo, promovendo a paz social e a união de todos os cabo-verdianos.