José Maria Neves distinguido pela Africa World for Governance and Leadership

O Presidente da República, José Maria Neves, foi distinguido com o prémio Africa World for Governance and Leadership, uma distinção que, segundo o próprio, assume um profundo significado simbólico e representa a afirmação de que, mesmo numa região marcada por desafios históricos e estruturais, é possível construir políticas públicas coerentes que promovam estabilidade, inclusão e desenvolvimento sustentável.

Num video publicado no Facebook, o PR disse que a homenagem não deve ser entendida como um mérito pessoal, mas como o reconhecimento coletivo de um percurso político e social.

“Para além do contributo de sucessivos governantes e de outros dirigentes de instituições do Estado, este prémio reconhece também o protagonismo da sociedade civil, das associações comunitárias, dos professores, dos profissionais de saúde, dos empresários e, em particular, da nossa juventude”, afirmou o Chefe de Estado.

O Presidente dedicou parte da sua intervenção aos jovens cabo-verdianos, que descreveu como criativos, mobilizados e exigentes, e a quem atribuiu o papel de motor da modernização do país.

“É a eles que dedicamos muitos dos nossos esforços de formação, digitalização e empreendedorismo. É com eles que queremos construir um futuro mais próspero e digno”, disse.

O Presidente concluiu a sua intervenção com um apelo à continuidade do trabalho coletivo em prol do desenvolvimento.

“Aceito este prémio com gratidão, mas também com a consciência de que a tarefa prossegue. Partilho com todos quantos acreditam que é possível construir um Cabo Verde mais justo e uma África mais próspera”.