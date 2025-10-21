José Maria Neves distinguido pela Africa World for Governance and Leadership

Num video publicado no Facebook, o PR disse que a homenagem não deve ser entendida como um mérito pessoal, mas como o reconhecimento coletivo de um percurso político e social.
“Para além do contributo de sucessivos governantes e de outros dirigentes de instituições do Estado, este prémio reconhece também o protagonismo da sociedade civil, das associações comunitárias, dos professores, dos profissionais de saúde, dos empresários e, em particular, da nossa juventude”, afirmou o Chefe de Estado.
O Presidente dedicou parte da sua intervenção aos jovens cabo-verdianos, que descreveu como criativos, mobilizados e exigentes, e a quem atribuiu o papel de motor da modernização do país.
“É a eles que dedicamos muitos dos nossos esforços de formação, digitalização e empreendedorismo. É com eles que queremos construir um futuro mais próspero e digno”, disse.
O Presidente concluiu a sua intervenção com um apelo à continuidade do trabalho coletivo em prol do desenvolvimento.
“Aceito este prémio com gratidão, mas também com a consciência de que a tarefa prossegue. Partilho com todos quantos acreditam que é possível construir um Cabo Verde mais justo e uma África mais próspera”.