Governo investe 230 mil contos em estradas para melhorar mobilidade na Ribeira Grande de Santiago

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou esta segunda-feira, na Ribeira Grande de Santiago, que o Governo vai investir 230 mil contos em estradas para melhorar a circulação, a mobilidade e a ligação do concelho à Cidade da Praia.

Durante a visita às obras de reabilitação e asfaltagem nas zonas como Bota Rama, Salineiro e Calabaceira, o chefe do Governo explicou que o investimento em curso visa responder a um “défice muito grande “em termos de acessibilidade e mobilidade na Ribeira Grande de Santiago.

Segundo Ulisses Correia e Silva, as intervenções permitem desencravar as zonas contempladas e completar a circular da Cidade Velha, criando várias alternativas de circulação e de escoamento de pessoas e mercadorias, além de reforçar a ligação com a cidade da Praia, considerada fundamental.

O primeiro-ministro afirmou que a estrada constitui um bom investimento devido aos seus retornos, ao facilitar a circulação de pessoas e mercadorias e ao aproximar a economia local da cidade da Praia, criando igualmente a possibilidade de ligação futura a São Domingos, através do acesso à Loura, um projecto que se encontra em desenvolvimento.

“É um bom investimento por causa dos retornos, primeiro na circulação das pessoas e das mercadorias e depois na aproximação da economia, colocando a Ribeira Grande mais próxima da Praia”, afirmou.

O governante referiu ainda que estas obras se somam a outros investimentos em curso no concelho, nomeadamente nas energias renováveis, com destaque para a central de bombagem hídrica e o parque solar, que colocam a Ribeira Grande de Santiago numa posição “muito boa” para o seu desenvolvimento futuro e próximo.

As obras abrangem as zonas de Bota Rama, Salineiro e Calabaceira, incluindo a ligação à área da barragem, e têm conclusão prevista para o primeiro trimestre deste ano.