Governo cria Observatório Nacional dos Direitos Humanos

O Governo criou o Observatório Nacional dos Direitos Humanos de Cabo Verde (ONDH-CV), uma nova estrutura de apoio à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC), com o objectivo de reforçar a recolha, o tratamento e a difusão de informação sobre a situação dos direitos humanos no país, segundo uma resolução publicada no Boletim Oficial da passada sexta-feira, 9.

De acordo com a resolução publicada no Boletim Oficial, a criação do observatório responde à necessidade de dispor de dados confiáveis, sistematizados e desagregados, condição considerada essencial para uma actuação mais objectiva da comissão, bem como para a formulação de recomendações e a definição de políticas públicas nesta área.

O ONDH-CV funcionará junto da CNDHC e assume natureza técnica e permanente, com autonomia funcional, actuando como mecanismo de produção, análise e disseminação de informação sobre direitos humanos em Cabo Verde.

A sua organização, estrutura e funcionamento serão definidos em diploma próprio.

Entre as finalidades do observatório constam a disponibilização de dados actualizados sobre a situação dos direitos humanos, a monitorização do cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais, com especial atenção à Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a promoção da transversalização desta temática na agenda pública.

A nova estrutura terá ainda um papel relevante no apoio à avaliação das políticas públicas, na produção de estudos e artigos científicos e na resposta a recomendações internacionais, colocando informação e indicadores à disposição da sociedade civil, organizações não governamentais e diferentes actores governamentais.

No plano das atribuições, o ONDH-CV ficará responsável pela compilação e divulgação de dados qualificados, pela elaboração de relatórios temáticos e periódicos, pela manutenção de uma base de dados nacional sobre indicadores de direitos humanos e pelo apoio técnico à CNDHC na preparação de relatórios nacionais e internacionais.

A resolução estabelece igualmente um dever especial de sigilo e confidencialidade relativamente às informações obtidas, bem como a obrigação de cooperação por parte dos serviços e instituições públicas, podendo o observatório solicitar dados a entidades colectivas e singulares que actuem em território nacional.

Foto: depositphotos