​Governo anuncia investimento para reforçar Protecção Civil face às alterações climáticas

O Governo anunciou hoje investimentos no reforço do Sistema Nacional de Proteção Civil, abrangendo todas as corporações de bombeiros, os serviços municipais de proteção civil e as Forças Armadas.

A decisão surge na sequência da tempestade Erin, que afetou várias ilhas do arquipélago, e insere-se num projeto nacional já elaborado, atualmente em fase de financiamento. Paulo Rocha falava durante o balanço do programa de recuperação de São Vicente.

“Estamos a falar de máquinas pesadas de remoção de entulhos, estamos a falar de caminhões autotanques, de viaturas de combate a incêndio, de equipamentos de proteção pessoal, estamos a falar também de equipamentos de socorro, equipamentos de desencarceramento, capacetes, uniformes, todo o material necessário para um sistema nacional de proteção civil robusto, face àquilo que são os desafios das alterações climáticas”, apontou.

Na mesma ocasião, o ministro esclareceu o processo de compensação de viaturas danificadas durante a tempestade. Dos 178 pedidos registados, 51 não cumpriam os requisitos, devido a falta de seguro obrigatório, abandono na via pública ou compensações prévias pelos seguros. Já foram concluídos 97 processos de compensação, que correspondem a valores aproximados de 36 mil contos, e os proprietários começam a receber os pagamentos na próxima semana.

“Restam ainda 30 pedidos, cujos dossiês ainda não estão concluídos. Nesta oportunidade também chamava a atenção para a necessidade das pessoas procederem à entrega de documentos que ainda se encontram em falta. Por exemplo, em alguns casos ainda não existem faturas ou outros documentos básicos como NIF ou declaração bancária para que possamos fechar esse processo”, refere.

O Governo fez hoje, em São Vicente, o balanço da execução do programa pós-tempestade Erin, ocorrida a 11 de Agosto de 2025.